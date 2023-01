Aryna Sabalenka : "C'est toujours difficile contre Elise. J'étais prête à tout"

(Belga) Aryna Sabalenka (WTA 5) avait le sourire samedi après s'être qualifiée pour la troisième année consécutive pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Dans la Margaret Court Arena, la Bélarusse, 24 ans, lauréate du tournoi WTA 1 d'Adelaide en début d'année, a assez facilement battu Elise Mertens (WTA 32), son ancienne partenaire de double, 6-2, 6-3 en 1h14.

"Je suis super heureuse du niveau de jeu que j'ai réussi à afficher aujourd'hui", a confié Sabalenka. "Nous avons souvent joué l'une contre l'autre, et c'est toujours difficile contre elle (Elise Mertens, ndlr). Je pense que la clé a été ma sérénité sur le court. J'étais prête à tout. Peu importe ce qu'il était susceptible d'arriver. Comme je l'ai déjà dit à Adelaide, je dois essayer d'être un peu plus ennuyeuse sur le court. Je suis quelqu'un de très émotif, mais je tâche d'évacuer un maximum mes pensées négatives et de me battre sur chaque point". Le soleil brille en tout cas pour Aryna Sabalenka aux antipodes. En sept matches disputés depuis le 1er janvier, la Bélarusse n'a ainsi toujours pas concédé le moindre set à ses adversaires. Au point que certains font d'elle une candidate au titre à Melbourne, alors qu'elle affontera lundi la Suissesse Belinda Bencic (WTA 10), 25 ans. "En étant en deuxième semaine, on se rapproche de son rêve", a ajouté Sabalenka. "C'est cela la différence. Maintenant, je ne sais pas si je fais partie des favorites. Je suis contente d'être là, c'est sûr, mais je dois continuer à me focaliser sur moi, sur mon jeu, pour faire en sorte que ce rêve se réalise. Belinda est une grande combattante et elle touche bien la balle. Il faudra que je sois très réactive sur les premières frappes, un peu comme un tigre. Rester bas et puis attaquer". (Belga)