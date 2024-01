Aryna Sabalenka écarte Coco Gauff pour disputer sa deuxième finale de rang à Melbourne

La tenante du titre Aryna Sabalenka est la première qualifiée pour la finale du tableau simple dames de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. La Bélarusse, 2e mondiale et tête de série N.2, a battu l'Américaine Coco Gauff, 4e mondiale et tête de série N.4, en deux sets 7-6 (7/2), 6-4 en 1 heure et 42 minutes lors de la première demi-finale jeudi à Melbourne.