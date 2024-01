Aryna Sabalenka et Coco Gauff passent en quarts

Au lendemain de la défaite inattendue de la N.1 mondiale la Polonaise Iga Swiatek face à la jeune Tchèque Linda Noskova samedi - ce qui a vidé la première moitié du tableau féminin de la moindre tête de série du top 10 en quarts de finale pour la première fois -, la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Coco Gauff ont elles franchi sans trembler les huitièmes de finale dimanche.

"Je suis très contente de mon niveau et de cette victoire", a déclaré Sabalenka. "C'est une adversaire difficile et je suis très heureuse de la voir revenir sur le circuit. Je suis sûre qu'elle sera bientôt de retour au sommet", a déclaré Sabalenka après sa victoire bouclée en 1h10.

Sabalenka, 2e mondiale et tenante du titre, a battu 6-3, 6-2, l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 442, mais ex-WTA 21), demi-finaliste à Roland-Garros en 2019, revenue à la compétition après avoir quitté le tennis l'année dernière au bord du burn-out. La Bélarusse avait perdu quatre de ses cinq derniers matches contre Anisimova.

Sabalenka affrontera en quarts la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 11) ou la petite pépite russe de 16 ans Mirra Andreeva (WTA 47).

Gauff, 19 ans, 4e mondiale et lauréate du dernier US Open, a remporté une victoire encore plus facile 6-1, 6-2 aux dépens de la Polonaise Magdalena Frech (WTA 69). La Californienne jouera son premier quart au Melbourne Park en cinq participations.

Elle disputera son billet pour les demi-finales face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 35) qui n'a eu aucune peine à écarter la qualifiée russe Maria Timofeeva (WTA 170) 6-2 et 6-1.