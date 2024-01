Aryna Sabalenka et Coco Gauff passent en quarts

Au lendemain de la défaite inattendue de la N.1 mondiale la Polonaise Iga Swiatek face à la jeune Tchèque Linda Noskova samedi - ce qui a vidé la première moitié du tableau féminin de la moindre tête de série du top 10 en quarts de finale pour la première fois -, la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Coco Gauff ont elles franchi sans trembler les huitièmes de finale dimanche.

"Je suis très contente de mon niveau et de cette victoire", a déclaré Sabalenka. "C'est une adversaire difficile et je suis très heureuse de la voir revenir sur le circuit. Je suis sûre qu'elle sera bientôt de retour au sommet", a déclaré Sabalenka après sa victoire bouclée en 1h10.

Sabalenka, 2e mondiale et tenante du titre, a battu 6-3, 6-2, l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 442, mais ex-WTA 21), demi-finaliste à Roland-Garros en 2019, revenue à la compétition après avoir quitté le tennis l'année dernière au bord du burn-out. La Bélarusse avait perdu quatre de ses cinq derniers matches contre Anisimova.

Sabalenka affrontera en quarts la Tchèque Barbora Krejcikova. La 11e joueuse mondiale, 9e tête de série, a écarté la la petite pépite russe de 16 ans Mirra Andreeva (WTA 47). Krejcikova réédite sa meilleure performance, lorsqu'elle avait atteint les quarts de finale à Melbourne en 2022.

Gauff, 19 ans, 4e mondiale et lauréate du dernier US Open, a remporté une victoire encore plus facile 6-1, 6-2 aux dépens de la Polonaise Magdalena Frech (WTA 69). La Californienne jouera son premier quart au Melbourne Park en cinq participations.

Elle disputera son billet pour les demi-finales face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 35) qui n'a eu aucune peine à écarter la qualifiée russe Maria Timofeeva (WTA 170) 6-2 et 6-1.