Aryna Sabalenka gagne un 17e titre et met la pression sur la N.1 mondiale Iga Swiatek

Aryna Sabalenka a remporté le tournoi de tennis WTA 1.000 de Wuhan, joué sur surface dure et doté de 3.221.715 dollars, dimanche, en Chine. La Bélarusse, N.2 mondiale et première tête de série, est venue à bout de la Chinoise Zheng Qinwen (WTA 7/N.5) 6-3, 5-7, 6-0 après 2 heures et 40 minutes de jeu en finale.