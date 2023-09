Aryna Sabalenka nouvelle N.1 mondiale, Elise Mertens gagne trois places et se classe 29e

Derrière, l'Américaine Jessica Pegula recule au 5e rang tandis que la Tchèque Marketa Vondrousova fait un bond de trois places et se classe 6e devant la Tunisienne Ons Jabeur. La Tchèque Karolina Muchova passe elle de la 10e à la 8e place devant la Grecque Maria Sakkari et la Française Caroline Garcia.

Côté belge, Elise Mertens gagne trois places malgré son élimination au 3e tour de l'US Open et réintègre le top 30 à la 29e place. Greet Minnen, également éliminée au 3e tour à New York, fait elle un bond de 28 places et devient N.2 belge en 69e position. Yanina Wickmayer gagne elle 13 places et occupe désormais la 72e place.