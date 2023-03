Aryna Sabalenka poursuit sa route, Bianca Andreescu quitte le court en chaise roulante

Aryna Sabalenka, deuxième joueuse mondiale et tête de série N.2, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 1.000 de Miami, épreuve sur surface dure dotée de 8,8 millions de dollars. La Bélarusse a disposé 6-3, 6-2 de la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 13/N.16) en 1 heure et 6 minute.

Andreescu, 22 ans, lauréate de l'US Open 2019, avait fait une saison blanche en 2020 à cause de blessures et de la pandémie de Covid-19. L'année passée, elle n'avait fait son retour en compétition qu'en avril après une pause de six mois.

Alexandrova affrontera la Tchèque Petra Kvitova (WTA 12), venue à bout 7-5, 7-6 (7/5) de la Russe Varvara Gracheva (WTA 54).

L'Américaine Jessica Pegula, troisième mondiale, a battu la Polonaise Magda Linette (WTA 19) 6-1, 7-5 et jouera en quarts de finale contre la Russe Anastasia Potapova (WTA 26/N.27), sortie victorieuse 6-4, 7-6 (7/4) de son duel avec la Chinoise Zheng Qinwen (WTA 23/N.23).