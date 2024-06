Aryna Sabalenka se défait de Paula Badosa et file en huitièmes de finale

Sabalenka, 2e mondiale et tête de série N.2, s'est imposée en deux sets 7-5, 6-1 contre Badosa, ancienne N.2 mondiale et actuelle 139e au classement WTA. La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes.

La Bélarusse, 26 ans, défiera pour une place en quarts de finale la gagnante du duel 100% américain entre Madison Keys, 12e mondiale et tête de série N.14, et Emma Navarro, 24e mondiale et tête de série N.22.