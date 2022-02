ATP Acapulco: Alexander Zverev exclu du tournoi

(Belga) L'Allemand Alexander Zverev, 3e joueur du monde, a été exclu du tournoi de tennis ATP d'Acapulco mardi au Mexique pour avoir frappé à plusieurs reprises la chaise de l'arbitre avec sa raquette après une défaite en double, a communiqué l'ATP, l'association des joueurs de tennis professionnel mercredi, qui parle de "conduite antisportive".

Alexander Zverev, 24 ans, est sorti de ses gonds au terme de son match perdu au super jeu décisif avec le Brésilien Marcelo Melo contre le Britannique Lloyd Glasspool et le Finlandais Harri Heliövaara 6-2, 4-6, 10-6. Sur les images vidéo, on voit Zverev frapper à trois reprises la chaise de l'arbitre, s'asseoir puis se relever pour insulter l'officiel et donner un dernier coup de raquette. Alexander Zverev est exclu du tournoi et contraint de renoncer à disputer mercredi son 2e tour en simple contre son compatriote Peter Gojowczyk, lucky loser des qualifications. Zverev avait remporté son duel du 1er tour contre l'Américain Jenson Brooksby - 3-6, 7-6 (12/10), 6-2 - terminant la rencontre à 04h54 dans la nuit de lundi à mardi, soit le match le plus tardif de l'histoire du tennis professionnel. (Belga)