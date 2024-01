ATP: Alejandro Tabilo vainqueur surprise du tournoi d'Auckland

"C'est irréel, je n'arrive pas à y croire, j'étais loin d'imaginer que j'allais gagner ici", a réagi Tabilo.

"Après ma finale à Cordoba, j'étais sur une trajectoire ascendante, et puis l'année dernière a été difficile, avec une fracture au bras", a encore déclaré le gaucher chilien.

Tabilo a montré encore toute sa puissance contre le Japonais, à qui il a passé dix aces et ravi trois fois le service: deux fois dans le premier set qu'il a largement dominé, une seule dans le second, beaucoup plus disputé, au douzième et dernier jeu.