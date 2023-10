ATP: au bout du suspense, Hurkacz remporte à Shanghai son deuxième Masters 1000

Le Polonais Hubert Hurkacz, 17e mondial, a remporté dimanche à Shanghai le deuxième Masters 1000 de sa carrière, aux dépens du Russe Andrey Rublev (7e), au bout du suspense et d'un tie-break particulièrement haletant.

En trois sets 6-3, 3-6, 7-6 (10/8) et plus de deux heures de jeu, le Polonais s'est offert, sous les yeux de la légende Roger Federer, la tête de série numéro 5, et réédité sa performance de Miami en 2021, où il avait battu en finale l'Italien Jannik Sinner. A 26 ans, il s'agit de son 7e titre.