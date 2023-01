ATP Auckland - Richard Gasquet remporte son premier titre depuis 2018

(Belga) Richard Gasquet a remporté le tournoi de tennis ATP 250 d'Auckland, joué sur surface dure et doté de 642.735 dollars samedi en Nouvelle-Zélande. Le Français, 67e mondial, s'est imposé en trois sets 4-6, 6-4, 6-4 contre le Britannique Cameron Norrie, 12e mondial et tête de série N.2, en finale.

Tombeur de David Goffin en quarts de finale, Gasquet, 36 ans, décroche le 16e titre de sa carrière sur le circuit ATP, le premier depuis 2018 et sa victoire à Rosmalen. Il disputait en Nouvelle-Zélande sa 33e finale. Norrie jouait lui la 12e finale de sa carrière à Auckland et a manqué une occasion de mettre la main sur son 5e titre après Los Cabos et Indian Wells en 2021 et Lyon et Delray Beach en 2022.