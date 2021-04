ATP Belgrade - Novak Djokovic battu par Aslan Karatsev au terme d'un match homérique

(Belga) Cet intense duel, assurément l'un des plus beaux de la saison jusqu'ici, aura duré 3h26. Au bout de l'effort, c'est finalement Aslan Karatsev (ATP 28/N.3) qui s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 de Belgrade en battant le n.1 mondial Novak Djokovic. Le Russe s'est imposé 7-5, 4-6, 6-4.

Surprise du dernier Open d'Australie, où il avait été battu en demies par ce même Djokovic, Karatsev a depuis lors atteint une nouvelle dimension. Le Russe a confirmé ses bonnes dispositions en enlevant une première manche décousue. Peut-être crispé par la pression qui repose sur ses épaules à l'occasion d'un tournoi disputé sur son sol, 'Nole' a rectifié le tir dans le 2e set. Mais le Russe, qui a sauvé la bagatelle de 23 balles de break sur l'ensemble du match, a émergé, mettant un terme aux rêves de sacre de 'Djoko'. Encore classé 253e mondial il y a un an, Karatsev a remporté le match le plus long de la saison, excepté Grand Chelem. "C'est la plus belle victoire de ma carrière", a avoué Karatsev à même le court. "Il faut tout mettre dans ce genre de match car c'est comme jouer comme un mur. Il faut être à 150 pour cent pour s'imposer mais j'y suis parvenu. Pour la finale de demain, je dois essayer de me préparer mentalement et physiquement après ce très long match." Dans la foulée, l'autre demie du rendez-vous serbe mettra aux prises le Japonais Taro Daniel (ATP 126) à l'Italien Matteo Berrettini, 10e mondial et tête de série N.2. (Belga)