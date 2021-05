ATP Belgrade: Novak Djokovic réussit ses débuts à domicile

(Belga) Le N.1 mondial Novak Djokovic s'est imposé mardi en deux sets, 6-2, 7-6 (7/4), face au 253e mondial Mats Moraing, pour son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Belgrade (terre battue/511.000 euros), où le Serbe parfait sa préparation en vue de Roland-Garros qui débute dimanche.

'Nole' affrontera en quarts de finale l'Argentin Federico Coria, 96e mondial et petit frère de l'ancien finaliste de Roland-Garros Guillermo Coria. Le Grand Chelem sur terre battue débute dimanche à Paris, et Djokovic a choisi de se préparer sur sa terre natale cette semaine, neuf jours après sa défaite en finale du tournoi de Rome face à Rafael Nadal. L'Espagnol est favori pour remporter un 14e titre à Roland-Garros, mais le Serbe de 34 ans tentera de glaner un 19e titre du Grand Chelem, pour revenir à une unité du record co-détenu par Nadal et Roger Federer. (Belga)