ATP Cincinnati - David Goffin éliminé par Marcos Giron au 1er tour du tableau final

(Belga) Après être sorti des qualifications, David Goffin (ATP 62) a perdu son match du premier tour du tableau final du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati lundi dans l'Ohio. Le N.1 belge a été battu 6-3, 6-4 après 1h21 de jeu par l'Américain Marcos Giron (ATP 54), également issu des qualifications, dans cet ultime grand rendez-vous avant l'US Open joué sur surface dure doté de 6.280.880 dollars.

Il s'agissait du deuxième duel sur le circuit entre le joueur belge de 31 ans et l'Américain de 29 ans. Celui-ci avait battu Goffin 6-3, 7-5 au 2e tour de l'European Open d'Anvers en 2020. Au 2e tour (seizièmes de finale), Giron sera oppsoé au vainqueur du match entre l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 19/N.15) et l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 27). Goffin avait été éliminé au 1er tour de "Cincy" en 2021 par l'Argentin Guido Pella alors qu'il était encore 19e mondial. Douze mois auparavant, il avait atteint et perdu la finale face au Russe Daniil Medvedev. Le Liégeois a perdu au 1er tour des trois tournois qu'il a disputé cet été sur ciment en Amérique du Nord depuis son quart de finale sur l'herbe de Wimbledon: à Washington, Montréal et Cincinnati. (Belga)