ATP Cologne - Schwartzman vient à bout d'Auger-Aliassime et défiera Zverev en finale

Diego Schwartzman s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis ATP 250 de Cologne, épreuve sur surface dure dotée de 271.345 euros, samedi. L'Argentin de 28 ans, 9e joueur mondial, est venu à bout en demi-finale du Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 22), 20 ans, 4-6, 7-5, 6-4 après 2 heures et 32 minutes de jeu.

Schwartzman a remporté trois tournois ATP dans sa carrière, le dernier l'an passé à Los Cabos. Il a aussi perdu six finales, dont celles du Masters 1000 de Rome et de Cordoba cette année. Il défiera en finale Alexander Zverev. L'Allemand de 23 ans, septième joueur mondial, s'est joué de l'Italien Jannik Sinner (ATP 46) 7-6 (7/3), 6-3. Schartzman mène 2-1 dans les confrontations entre les deux joueurs. Leur dernier duel remonte à l'US Open de l'année passée, où l'Argentin l'avait emporté en quatre sets Zverev visera le 13e titre de sa carrière. Il avait remporté le premier tournoi de Cologne la semaine passée et peut donc toujours rêver d'un doublé.