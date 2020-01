ATP Cup: Djokovic bat Nadal et ramène les deux équipes à égalité, le double sera décisif

(Belga) Novak Djokovic a permis à la Serbie d'égaliser une victoire partout face à l'Espagne en finale de l'ATP Cup, la nouvelle compétition de tennis par équipes nationales organisée par l'ATP, dimanche, à Sydney, sur surface dure. Le N.2 mondial a battu celui qui le précède au classement ATP, Rafael Nadal, 6-2, 7-6 (7-4).

Djokovic s'est montré intraitable dans le premier set, faisant le break dès le premier jeu de Nadal et prenant à nouveau le service pour se porter à 5-2. Il a conclu la première manche sur un jeu blanc. Le deuxième set a été plus disputé. A 2-3 en sa faveur, Nadal a hérité de cinq balles de break, toutes sauvées par Djokovic. Le Serbe manquait à son tour deux balles de break à 5-5. Le set se poursuivait jusqu'au jeu décisif où Djokovic émergeait, renvoyant la décision de cette finale au double. C'était le 55e duel entre deux des joueurs les plus titrés de l'histoire du tennis. Djokovic mène désormais 29-26 après avoir remporté 10 des 13 confrontations disputées depuis 2015. Plus tôt dans la journée, Roberto Bautista-Agut (ATP 10) a dominé Dusan Lajovic (ATP 34) 7-5, 6-1. L'ATP Cup a réuni 24 nations, réparties en six groupes lors de la première phase jouée à Sydney, Brisbane et Perth. La Belgique a été éliminée en quarts de finale par l'Espagne. En novembre dernier, l'Espagne a remporté la nouvelle mouture de la Coupe Davis.