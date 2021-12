ATP Cup - Dominic Thiem annule son retour à l'ATP Cup

(Belga) L'Autrichien Dominic Thiem, 15e joueur mondial, fera finalement l'impasse sur l'ATP Cup à Sydney début janvier, espérant reprendre la compétition à l'Open d'Australie, après six mois sans jouer à cause d'une blessure.

"J'ai attrapé un rhume" et "je n'ai pas pu m'entraîner la semaine dernière", a indiqué le tennisman âgé de 28 ans dans un communiqué dimanche. "Je n'aurai donc pas la condition physique requise pour pouvoir disputer l'ATP Cup. (...) Je ne peux pas prendre le risque de revenir trop tôt et de me blesser à nouveau", a ajouté le vainqueur de l'US Open 2020. Il devait disputer le match d'ouverture contre le champion en titre et numéro deux mondial Daniil Medvedev. "Mon objectif est toujours de jouer l'Open d'Australie, mais nous prendrons une décision finale avec mon équipe quant à ma participation d'ici à la fin du mois de décembre", a-t-il précisé. Fragilisé par une blessure au poignet, Dominic Thiem a déjà repoussé sont retour sur le court. Mercredi, il avait annoncé faire l'impasse sur Abou Dhabi alors qu'il était déjà sur place, souhaitant miser sur le circuit ATP. "Mon poignet est presque à 100%", a rassuré le joueur, qui avait confié en avril une baisse de moral face aux "bulles sanitaires", ainsi qu'une expérience douloureuse des quarantaines et des rencontres à huis clos. En novembre, il avait annoncé s'être fait vacciner contre le coronavirus, en vue de son retour à la compétition.