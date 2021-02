ATP Cup: Zverev et Tsitsipas s'accrochent, l'Italie et la Russie en demi-finales

Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas ont tous deux lancé leur saison par des victoires accrochées lors de l'ATP Cup mercredi à Melbourne, où l'Italie et la Russie ont validé leurs qualifications pour les demi-finales.

Le N.7 mondial, finaliste du dernier US Open, a dû s'employer pour battre Denis Shapovalov en trois sets 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4), et assurer la victoire de l'Allemagne sur le Canada (2-1).

Dans le groupe A, le billet pour les demi-finales se jouera jeudi entre l'Allemagne et la Serbie de Novak Djokovic, tenante du titre.

Dans le groupe B, l'Australie a dominé la Grèce (2-1), grâce à la victoire du double John Peers/Luke Saville face à Michail Pervolarakis et Stefanos Tsitsipas.

Un peu plus tôt, Tsitsipas, N.6 mondial, avait égalisé en venant à bout d'Alex de Minaur 6-3, 7-5, tandis que John Millman avait remporté le match d'ouverture contre Michail Pervolarakis.

"C'était un match à suspense, on a tous les deux donné tout ce qu'on avait", a déclaré Tsitsipas, demi-finaliste à l'Open d'Australie en 2019. "J'ai réussi à rester calme et à résister. J'ai juste essayé de saisir les opportunités et de mettre du pressing."

L'Italie est devenue la première nation qualifiée pour les demi-finales après sa victoire (2-1) contre la France, déjà éliminée.

Fabio Fognini a parfaitement lancé les siens en battant facilement Benoit Paire, avant que Matteo Berrettini ne donne un deuxième point à son pays grâce à sa victoire contre Gael Monfils.

La paire Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin a sauvé l'honneur en battant Simone Bolelli et Andrea Vavassori.

L'Italie a été rejointe par la Russie, qui a elle aussi assuré sa qualification pour le dernier carré en écrasant le Japon.

Après des débuts réussis face à l'Argentine, Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont de nouveau impressionné, en battant respectivement Kei Nishikori et Yoshihito Nishioka, ne leur laissant que 10 jeux à eux deux.

Résultas des rencontres de l'ATP Cup disputées mercredi :

Groupe A

. ALLEMAGNE BAT CANADA 2 à 1

Jan-Lennard Struff (GER) bat Milos Raonic (CAN) 7-6 (7/4), 7-6 (7/2)

Alexander Zverev (GER) bat Denis Shapovalov (CAN) 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4)

Peter Polansky/Steven Diez (CAN) battent Jan-Lennard Struff/Kevin Krawietz (GER) 7-6 (7/4), 6-7 (6/8), 10-3

Groupe B

. AUSTRALIE BAT GRECE 2 à 1

John Millman (AUS) bat Michail Pervolarakis (GRE) 6-2, 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE) bat Alex De Minaur (AUS) 6-3, 7-5

John Peers/Luke Saville (AUS) battent Michail Pervolarakis/Stefanos Tsitsipas 6-3, 4-6, 10-5

Groupe C

. ITALIE BAT FRANCE 2 à 1, Italie qualifiée pour les demi-finales

Fabio Fognini (ITA) bat Benoit Paire (FRA) 6-1, 7-6 (7/2)

Matteo Berrettini (ITA) bat Gael Monfils (FRA) 6-4, 6-2

Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (FRA) battent Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA) 6-3, 6-4

Groupe D

. RUSSIE BAT JAPON 2 à 1, Russie qualifiée pour les demi-finales

Andrey Rublev (RUS) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 6-1, 6-3

Daniil Medvedev (RUS) bat Kei Nishikori (JPN) 6-2, 6-4

Ben McLachlan (JPN) / Yoshihito Nishioka (JPN) battent Evgeny Donskoy (RUS) / Aslan Karatsev (RUS) 4-6, 6-3, 12-10