ATP d'Anvers: Alex de Minaur et Auger-Aliassime lâchent un set mais se qualifient pour les quarts de finale

Première tête de série, Alex de Minaur (ATP 9), s'est qualifié pour les quarts de finale de l'European Open de tennis, le tournoi ATP 250 en salle sur surface dure doté de (690.135 euros). mercredi soir dans la Lotto Arena d'Anvers, l'Australien de 25 ans s'est imposé en trois sets, 2-6, 6-4, 6-2 face à l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 54) en 2 heures et 18 minutes.

"J'ai dû me battre pour l'emporter. J'ai manqué mon début mais je me bats toujours jusqu'à la fin. À partir du deuxième set, j'ai commencé à jouer plus agressivement et je suis content d'avoir bien terminé."