ATP : David Goffin 40e , Raphael Collignon se rapproche du top 200

L'équipe belge a été éliminée 3 à 2 en Corée du Sud et ne disputera pas la phase de groupes en fin d'année. Zizou Bergs (+3) pointe en 112e position et Joris De Loore (+2) est désormais 209e. Seul Kimmer Coppejans recule au classement et est 219e (-4), désormais talonné par Raphael Collignon. Le jeune Liégeois, 21 ans, est signalé en 235e position et fait figure de numéro 5 belge.

Au sommet du tennis mondial, seul l'Allemand Alexander Zverev recule de deux places et pointe au 16e rang. C'est le seul changement dans le top 20 dominé toujours par le Serbe Novak Djokovic, vainqueur de l'Open d'Australie, devant l'Espagnol Carlos Alcaraz qu'il a détrôné. Le Grec Stefanos Tsitsipas complète le podium.