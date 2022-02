ATP Delray Beach - Reilly Opelka rejoint Cameron Norrie en finale

(Belga) Reilly Opelka s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP de Delray Beach, joué sur surface dure et doté de 664.275 dollars, samedi aux Etats-Unis.

Opelka, 20e mondial et tête de série N.2, a dû batailler pour venir à bout de l'Australien John Millman, 91e mondial, 7-6 (10/8), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) en 3h03 de jeu. En finale, il affrontera le Britannique Cameron Norrie, 13e mondial et tête de série N.1, qui avait assez facilement disposé 6-3, 6-3 de l'Américain Tommy Paul, 41e mondial et tête de série N.4, dans la première demi-finale. S'il s'impose dimanche, Norrie décrochera un troisième titre sur le circuit ATP après avoir remporté l'an dernier le Masters 1000 d'Indian Wells et le tournoi de Los Cabos, au Mexique. Opelka est lui à la recherche de son quatrième titre sur le circuit ATP.