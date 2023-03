ATP: Djokovic et Medvedev faciles, s'affronteront en demi-finale à Dubaï

Novak Djokovic, tombeur du Polonais Hubert Hurkacz en deux sets jeudi (6-3, 7-5), s'est qualifié aisément pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Dubaï où il retrouvera le Russe Daniil Medvedev.

C'est la 20e victoire consécutive pour le Serbe, et sa 15e en autant de matches en 2023.

Le N.1 mondial, qui fait son retour à la compétition à Dubaï un mois après son sacre à l'Open d'Australie, l'a emporté en seulement 1h21 de jeu face au 11e joueur mondial.

Il en a fallu autant à Daniil Medvedev pour dominer le Croate Borna Coric (20e), là encore en deux sets 6-3, 6-2.

"Quand on joue Novak, il est toujours le favori. Il joue très bien en ce moment, ce sera un gros challenge", a commenté le N.7 mondial après son succès.

Plus tôt dans la journée, le Russe Andrey Rublev (6e) et l'Allemand Alexander Zverev (16e) ont également rejoint le dernier carré grâce à leurs victoires respectives contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp et l'Italien Lorenzo Sonego.