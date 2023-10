ATP: Djokovic prévoit de débuter 2024 à l'United Cup, pas Nadal

Pour cette deuxième édition, qui se déroulera à Perth (ouest) et Sydney (est), 18 nations s'affronteront, dont la Serbie, tête de série N.13, qui sera donc emmenée par "Nole", dans ce qui s'apparentera pour lui à une préparation à la défense de son titre à l'Open d'Australie à partir du 15 janvier.

L'an dernier, la légende serbe aux 24 Grands Chelems n'avait pas participé à cette compétition, débutant sa saison à Adelaïde, un des tournois précédant la tenue du Majeur australien, avec Brisbane ou Auckland.

Un autre légende, l'Espagnol Rafael Nadal, était au contraire présent à l'United Cup avant de rejoindre Melbourne, où ses ennuis physiques avaient malheureusement débuté.

Alors que le Majorquin âgé de 37 ans va tenter un ultime retour en 2024, son nom ne figure pas cette fois dans l'équipe d'Espagne, tête de série N.11: sauf changement possible d'ici fin décembre, celle-ci sera emmenée par Alejandro Davidovich Fokina, actuel 26e à l'ATP... ce qui signifie que le N.2 mondial, Carlos Alcaraz, ne devrait pas non plus y être.