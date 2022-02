ATP DOha - Karen Khachanov attend le vainqueur du match Goffin-Ruusuvuori au 2e tour

(Belga) Karen Khachanov a assuré sa qualification pour le 2e tour du tournoi de tennis ATP 250 de Doha, lundi au Qatar. Le Russe de 25 ans, qui est 27e mondial, a battu au premier tour l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 51) 7-6 (7/3), 6-3 en 1h25.

Tête de série N.6 dans cette épreuve sur surface dure dotée de 1.071.030 dollars, Kachanov sera opposé au 2e tour au vainqueur du duel qui doit opposer David Goffin (ATP 48) et le Finlandais Emil Ruusivuori (ATP 71) Si le Liégeois émerge mardi en soirée de son match inédit, il retrouvera Khachanov pour une sixième rencontre. Goffin a gagné quatre des cinq premières dont les deux jouées sur ciment : à Indian Wells en 2017 et à Montpellier 2018. Ils ne se sont plus croisés depuis le tournoi de Barcelone en 2018 où là encore e N.1 belge avait eu raison du Moscovite.