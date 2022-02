ATP Doha - Roberto Bautista Agut remporte la revanche contre Basilashvili et s'offre un 10e titre

(Belga) Roberto Bautista Agut, dans un remake de la finale 2021, a pris sa revanche contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 22/N.3) pour s'adjuger l'Open du Qatar de tennis. En finale de ce tournoi ATP 250, l'Espagnol de 33 ans, 16e mondial et tête de série N.2 du rendez-vous qatari, s'est imposé 6-3, 6-4 en 1h26 afin de s'adjuger le 10e titre de sa carrière.

Doha réussit visiblement très bien au droitier de Valence, lui qui n'avait plus levé un trophée depuis son sacre au Qatar début 2019. "Je suis très content car cela faisait longtemps que je n'avais plus gagné un tournoi. J'ai travaillé très dur pour atteindre une nouvelle finale et m'imposer. C'est spécial pour moi, je suis très content", a déclaré celui qui disputait sa 19e finale. De son côté, le Géorgien de 29 ans n'est donc pas parvenu à conserver sa couronne, lui qui était en quête d'un 6e titre sur le circuit à l'occasion de sa 9e finale.