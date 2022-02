ATP Dubaï - Andrey Rublev met un terme à la folle semaine de Jesely et s'offre un 10e titre ATP

(Belga) Andrey Rublev (ATP 7/N.2) a remporté son dixième titre en carrière. Le Russe a mis un terme à la folle semaine de Jiri Vesely, 123e mondial et issue des qualifications, en s'imposant 6-3, 6-4 après 1h20 de jeu en finale du tournoi ATP 500 de Dubaï (dur/2.794.840 dollars), samedi aux Émirats arabes unis.

Le Tchèque de 28 ans avait surpris jeudi en écartant Novak Djokovic en quarts de finale, provoquant la chute du Serbe de sa place de N.1 mondial. Vesely avait ensuite confirmé vendredi dans le dernier carré en disposant du Canadien Denis Shapovalov (ATP 14/N.6) après 3h12 et trois jeux décisifs. Samedi, la marche était cette fois un peu trop haute pour celui qui disputait sa 4e finale sur le circuit. Rublev, en confiance après son titre à Marseille acquis la semaine dernière, a notamment bien servi et remporté 79% des points derrière sa première balle. Plus costaud dans tous les secteurs de jeu, Rublev a donc ajouté une 10e ligne à son palmarès, ouvert en 2017 sur la terre battue d'Umag. C'était la 15e finale sur le circuit pour le Moscovite de 24 ans. A l'issue de sa demie remportée vendredi face à Hurkacz, Rublev a plaidé pour la paix après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Invité à inscrire un message sur l'objectif de la caméra, comme c'est souvent le cas lors des tournois de tennis, le joueur russe a écrit "Non à la guerre. S'il vous plaît".