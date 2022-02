ATP Dubaï: Sander Gille et Joran Vliegen qualifiés pour les quarts de finale du double

(Belga) Sander Gille (ATP 28) et Joran Vliegen (ATP 35) ont franchi lundi le premier tour du double au tournoi de tennis ATP 500 de Dubaï. Ils ont battu la paire formée des Britanniques Daniel Evans (ATP 56) et Ken Slupski (ATP 61) en deux manches : 6-4, 7-5. Le match a duré 1h24.

Au 2e tour (quarts de finale) de cette épreuve sur surface dure dotée de 2.794.840 dollars, la paire belge N.1 sera opposée aux vainqueurs du duel entre les Croates N.1 mondiaux Nikola Metkic (ATP 2) et Mate Pavic (ATP 1), tête de série N.1 dans les Émirats, et le duo formé de l'Indian Rohan Bopanna (ATP 36) et du Russe Aslan Karatsev (ATP 87 en double, et ATP 22 en simple). (Belga)