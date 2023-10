ATP: Fils et Perricard en quarts à Anvers, Monfils au 2e tour à Stockholm

Sur les trois Français à l'affiche mercredi du deuxième tour au tournoi ATP 250 d'Anvers, deux, Arthur Fils et Giovanni Mpetshi Perricard, se sont qualifiés pour les quarts, un stade que n'a pas pu atteindre en soirée Grégoire Barrère, stoppé par le Kazakh Alexander Bublik.

Perricard, surnommé "Gio the Giant" (Gio le Géant) en raison de son physique imposant - 2,03 m pour 98 kg -, a remporté contre Goffin la première manche en exploitant la première de ses deux première balles de break du set, obtenues au meilleur moment, à 6-5.

Au deuxième set, il ne s'est pas désuni et a fait le break décisif à 2-1.

Un peu plus tôt, Arthur Fils (38e), 19 ans, avait rallié les quarts en battant l'Estonien Mark Lajal (229e), d'un an son aîné, en deux sets et deux tie-breaks 7-6 (7/4), 7-6 (7/2).