ATP Finals - Daniil Medvedev bat aussi Schwartzman et reste invaincu avant les demi-finales

Daniil Medvedev a terminé invaincu la phase de groupes des ATP Finals, le Masters de fin d'année réunissant les huit meilleurs joueurs de tennis de la saison, tournoi doté de 5,7 millions de dollars. Le Russe, 4e joueur mondial, a battu 6-3, 6-3 en 1 heure et 14 minutes l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 9) vendredi, sur la surface dure de l'O2 Arena de Londres, dans un match sans enjeu. Medvedev était en effet déjà qualifié et Schwartzman éliminé.

Vainqueur de ses deux premières rencontres, Medvedev était déjà assuré de remporter le groupe "Tokyo 1970". Il défiera l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) en demi-finale. L'autre demi-finale opposera le N.1 mondial, le Serbe Novak Novak Djokovic, à l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3), vainqueur du groupe "London 2020". Plus tôt dans la journée, Djokovic avait battu Alexander Zverev (ATP 7) 6-3, 7-6 (7/4) pour valider sa place dans le dernier carré. Le Serbe vise un sixième succès final, qui lui permettrait dégaler le record de Roger Federer. Schwartzman et Zverev sont éliminés, tout comme le tenant du titre, le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) et le Russe Andrey Rublev (ATP 8) dans l'autre groupe. En double, la paire Jürgen Melzer/Édouard Roger-Vasselin (Aut/Fra) jouera contre Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/G-B) et le duo Wesley Koolhof/Nikola Mektic (P-B/Cro) affrontera Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Esp/Arg).