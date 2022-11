ATP Finals - Felix Augier-Aliassime gagne son premier match au Masters en battant Rafael Nadal

(Belga) Rafael Nadal (N.1), 36 ans, numéro 2 mondial, s'est incliné face à Félix Auger-Aliassime pour la deuxième journée du groupe Vert du Masters de tennis, les ATP Finals, mardi à Turin en Italie.

Le Canadien (N.5), 6e mondial, benjamin de la compétition à 22 ans, s'est imposé 6-3, 6-4 en près de deux heures (1h57). Rafael Nadal, qui n'a encore jamais gagné le Masters et presque éliminé, est le seul depuis la défaite de Tsitsipas la veille contre Djokovic à pouvoir déloger son compatriote Carlos Alcaraz, 19 ans, blessé et forfait pour Turin, de sa place de numéro 1 mondial, mais à condition désormais de s'imposer en finale. Si Rafael Nadal aura eu quatre occasions de breaker son adversaire dans le premier set (5 sur le match), Auger-Aliassime saisissait la sienne dans le 8e jeu pour mener 5-3 et remporter son premier set du tournoi (6-3, en 53 minutes). Il saisira aussi la seconde dans le deuxième set, suffisant que pour l'emporter 6-4. Pour arriver à ce traditionnel rendez-vous qui rassemble les huit meilleurs joueurs de la saison, Nadal était resté sur une élimination aux Masters 1000 de Paris, au premier tour, pour son retour à la compétition après l'US Open. Le Canadien avait lui déroulé 16 victoires de suite pour s'adjuger dans la foulée les titres à Florence, l'European Open et Bâle et s'arrêter en demi-finale à Paris. Les deux hommes s'étaient affrontés en 8es de finale sur la terre battue de Roland Garros avec uen victoire en cinq sets pour le Majorquin. En ouverture du groupe, l'Espagnol, 36 ans, avait été battu par l'Américain Taylor Fritz (N.8/ATP 9) 7-6 (7/3), 6-1 alors que le Norvégien Casper Ruud, 4e mondial et 3e tête de série, avait battu Félix Auger-Aliassime (7/4), 6-4. Ruud et Fritz s'affronteront à partir de 21h00.