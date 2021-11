ATP Finals - Medvedev bat Sinner et sort invaincu de la phase de poules

(Belga) Le Russe Daniil Medvedev (ATP 2) a signé une troisième victoire en trois matches au Masters de tennis, les ATP Finals, en battant l'Italien Jannik Sinner (ATP 11) 6-0, 6-7 (5/7), 7-6 (10/8) jeudi soir à Turin en Italie.

La rencontre était sans enjeu. Medvedev était déjà assuré de finir premier du groupe Rouge et donc de jouer les demi-finales, tandis que l'Italien était déjà éliminé. Totalement submergé dans la première manche, Sinner a repris confiance dès l'entame de la seconde et poussé le Russe à se battre beaucoup plus que ce qu'il avait imaginé au vu du déroulement de la partie jusque-là. Medvedev, vainqueur du tournoi l'an passé, affrontera samedi en demi-finales le 2e du groupe Vert qui sera déterminé vendredi à l'issue du match entre son compatriote Andrey Rublev (ATP 5) et le Norvégien Casper Ruud (ATP 8). Sinner suppléait depuis mardi le retrait de son compatriote italien Matteo Berrettini (ATP 7), blessé. (Belga)