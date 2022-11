ATP Finals - Taylor Fritz en demies aux dépens d'Auger-Aliassime

(Belga) L'Américain Taylor Fritz, 9e mondial et remplaçant du N.1 Carlos Alcaraz forfait sur blessure, s'est qualifié jeudi pour les demi-finales des Masters ATP à Turin en battant le Canadien Félix Auger-Aliassime (6e) 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-2 en 2h44.

Fritz, 25 ans, participe pour la première fois au tournoi de fin d'année réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison. Avec cette victoire contre Auger-Aliassime, la seconde en trois matches à Turin, il termine deuxième du groupe Vert, derrière le Norvégien Casper Ruud (3e), et se qualifie donc lui aussi pour le dernier carré. Jeudi, Fritz et Auger-Aliassime se présentaient tous les deux avec une victoire (contre Rafael Nadal, 2e) et une défaite (contre Ruud). Alors malheur au vaincu. Gros serveurs tous les deux, ils ont chacun tenu leur mise en jeu durant la première manche sans concéder la moindre balle de break. Fritz a rapidement pris l'avantage dans le tie-break pour mener 6/3, s'offrir trois balles de set et conclure sur la deuxième, sur son service. Le Canadien de 22 ans, qui n'avait jamais participé non plus aux Masters, a obtenu trois balles de break d'entrée de seconde manche. Mais Fritz a conservé son service et les deux joueurs en sont arrivés de nouveau au jeu décisif sans plus concéder de balle de break. Mais cette fois, c'est le Canadien qui s'est imposé pour pousser la partie dans un set décisif. Fritz a obtenu sa première balle de break du match dans le sixième jeu, mais il dû attendre une faute directe de son adversaire sur la quatrième pour finalement réussir le premier break de la partie et mener 4-2. Le Canadien avait craqué et l'Américain raflait les deux derniers jeux. (Belga)