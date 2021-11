ATP Finals - Zverev après son sacre : "Déjà impatient d'entamer la saison 2022"

(Belga) Alexander Zverev (ATP 3) a passé un cap en 2021. L'Allemand, déjà champion olympique cet été à Tokyo, a ajouté un deuxième Masters à son palmarès en battant dimanche, de manière assez nette, le N.2 mondial Daniil Medvedev sur un double 6-4. "Il n'y a pas de meilleure manière de terminer la saison. C'est incroyable", a lancé Zverev dans la foulée de son titre acquis à Turin, trois ans après celui de Londres.

Zverev termine sa saison avec six titres : Acapulco, Madrid, Cincinnati, Vienne, le Masters et les Jeux Olympiques. L'Allemand, finaliste de l'US Open 2020, semble déjà tourné vers 2022. "Je suis déjà impatient d'entamer cette nouvelle saison. Nous verrons bien de quoi sera fait l'avenir." "Je suis vraiment heureux de partir en vacances avec une telle victoire", a rigolé le droitier de Hambourg. "C'est forcément une victoire spéciale, surtout quand vous restez sur cinq défaites contre votre adversaire. Je suis extrêmement heureux", a ponctué l'Allemand de 24 ans. Zverev a décidé de ne pas participer à la prochaine phase finale de la Coupe Davis, prévue du 25 novembre au 5 décembre à Madrid, en guise de protestation à la refonte du format de la compétition et l'abandon des matches à domicile. Beau joueur, Daniil Medvedev a reconnu la supériorité de son adversaire du jour qu'il avait pourtant battu en trois sets en début de semaine. "Tu as très bien joué hier (samedi contre Novak Djokovic, ndlr) et encore aujourd'hui (dimanche, ndlr). Pourtant, ce n'est pas facile d'affronter quelqu'un contre qui on a perdu en phase de groupes. Tu fais du super boulot et j'espère que nous allons encore jouer beaucoup de finales à l'avenir", a dit le Russe, qui ponctuera lui sa saison avec la Russie en Coupe Davis.