ATP Florence - David Goffin au premier tour contre Francesco Passaro, invité et 123e mondial

David Goffin (ATP 66) entamera l'Open de Florence de tennis par un duel au premier tour contre l'Italien de 21 ans Francesco Passaro, invité par l'organisation et 123e mondial.

Ce sera la première rencontre entre le N.1 belge et Passaro, davantage habitué à jouer sur le circuit Challenger. La semaine dernière à Astana, la 'Goff' a signé l'exploit de sortir le N.1 mondial Carlos Alcaraz au premier tour, avant de tomber au 2e contre le Français Adrian Mannarino. En cas de victoire contre Passaro, le Liégeois de 31 ans pourrait défier au 2e tour de ce tournoi ATP 250 joué sur dur et doté de 612.000 euros l'Américain Jenson Brooksby (ATP 42/N.6). Pour ça, le Californien de 21 ans devra écarter son compatriote Mackenzie McDonald, 27 ans et 78e mondial. Le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 13) et l'Italien Matteo Berrettini (ATP 16) sont les deux premières têtes de série du rendez-vous toscan, de retour au calendrier ATP pour la première fois depuis 1994.