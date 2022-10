ATP Gijon - Andrey Rublev se joue facilement de Sebastian Korda et ajoute un 12e titre à son palmarès

(Belga) Tête de série N.1, Andrey Rublev a fait respecter la hiérarchie en remportant le tournoi ATP 250 de Gijon (dur/612.000 euros). Dimanche en Espagne, le Moscovite de 24 ans, 9e mondial, a battu l'Américain Sebastian Korda (ATP 47) sur le score net et sans appel de 6-2, 6-3 après 1h15 de jeu.

Rublev n'aura abandonné qu'un seul set cette semaine, lors de son entrée en lice contre le Bélarusse Ilya Ivashka. Il a ensuite écarté Tommy Paul (ATP 30) et Dominic Thiem (ATP 165) en deux manches. Dimanche, Korda n'a pas été capable d'inquiéter Rublev, qui a aligné un quatrième titre en autant de finales en 2022. Il avait déjà enlevé les rendez-vous de Marseille, Dubaï et Belgrade plus tôt dans la saison. C'est le 12e titre en carrière pour Rublev, qui devrait grimper au 8e rang mondial lundi à la publication du nouveau classement ATP. Il s'agissait de la première finale cette saison pour le fils de Petr Korda, vainqueur en 2021 à Parme. L'Américain devrait être 36e lundi, s'approchant de son meilleur classement en carrière (30e). (Belga)