ATP Gijon - Sander Gillé et Fabrice Martin battus aux portes de la finale du double

Sander Gillé, associé au Français Fabrice Martin, s'est incliné en demi-finales du double au tournoi de tennis ATP 250 de Gijon (dur/612.000 euros), samedi en Espagne.

Gillé (ATP 61 en double) et Martin (ATP 47 en double) ont été battus par les Américains Nathaniel Lammons (ATP 50 en double) et Jackson Withrow (ATP 54) sur un double 6-4 après 67 minutes de jeu. Les Américaines affronteront les Argentins Maximo Gonzalez et Andres Molteni en finale. C'était la deuxième demi-finale sur le circuit principal cette saison pour Gillé, après celle enregistrée la semaine dernière à Tokyo avec Joran Vliegen. En effet, Sander Gillé joue habituellement aux côtés de Vliegen mais ce dernier est resté dans le Limbourg afin de se préparer pour l'European Open, seul tournoi belge au calendrier ATP qui se tient la semaine prochaine à Anvers. Fabrice Martin, 36 ans, compte sept titres sur le circuit, dont un acquis à Anvers en 2021. Gillé, 31 ans, affiche cinq sacres sur le circuit, tous remportés avec Vliegen entre 2019 et 2021.