ATP Gstaad: Matteo Berrettini affrontera Casper Ruud en finale

La finale du tournoi ATP 250 de Gstaad, joué sur terre battue et doté de 534.555 euros, opposera l'Italien Matteo Berrettini au Norvégien Casper Ruud après les demi-finales disputées samedi en Suisse.

Berrettini, 15e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en deux sets 6-1, 6-4 contre l'Autrichien Dominic Thiem, 274e mondial. Thiem, ancien N.3 mondial, disputait sa première demi-finale dans un tournoi depuis mai 2021. L'Italien, finaliste de Wimbledon en 2021, va disputer la 11e finale de sa carrière sur le circuit et tentera de remporter un 8e titre, le troisième cette année après les tournois du Queen's et de Stuttgart. Berrettini a déjà remporté le tournoi de Gstaad en 2018. Dans l'autre demi-finale, Ruud, N.5 mondial et tête de série N.1, l'a emporté en deux sets 6-2, 6-0 contre l'Espagnol Albert Ramos Vinolas, 40e mondial et tête de série N.4. Tenant du titre à Gstaad, Ruud va jouer sa 13e finale en carrière et essayera de remporter un 9e titre, le 3e cette saison après Genève et Buenos Aires. En juin dernier, il a disputé la finale de Roland-Garros, perdue contre Rafael Nadal.