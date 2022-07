ATP Gstaad - Sander Gillé-Joran Vliegen éliminés au 1er tour du double en Suisse

(Belga) Sander Gillé (ATP 47 en double) et Joran Vliegen (ATP 53) ont été éliminés au premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Gstaad, une épreuve sur terre battue dotée de 597.900 euros, lundi en fin de journée en Suisse.

Classé tête de série N.3, le duo limbourgois ont été battus de justesse par le Français Fabrice Martin (ATP 48) et le Croate Franko Skugor (ATP 188), 4-6, 7-5 et 14/12. Les Belges ont pourtant obtenu cinq balles de match dans le super tiebreak et notamment trois consécutifs à 6/9. La rencontre a duré 1h35. (Belga)