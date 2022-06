ATP Halle - David Goffin hérite de Daniil Medvedev au 1er tour

(Belga) David Goffin (ATP 41) défiera le Russe Daniil Medvedev, deuxième mondial et tête de série N.1, au premier tour du tournoi de tennis de Halle, en Allemagne. Le tirage au sort de cette épreuve ATP 500 sur gazon dotée de 2.134.520 euros a été effectué samedi.

Il s'agira du troisième affrontement entre le N.1 belge, 31 ans, et le Russe de 26 ans. Les trois duels ont eu lieu en 2019. Medvedev s'était imposé à l'Open d'Australie et en finale du Masters 1.000 de Cincinnati, tandis que Goffin l'avait emporté lors de leur seule confrontation sur gazon, à Wimbledon, au bout d'un combat en cinq sets (4-6, 6-2, 3-6, 6-3, 7-5). Goffin reprend la compétition à Halle. Le Liégeois s'était blessé au niveau de la hanche gauche à la fin de son match du deuxième tour à Roland-Garros remporté contre l'Américain Frances Tiafoe le 26 mai. Deux jours plus tard, un faux mouvement à la fin du premier set de son troisième tour contre le Polonais Hurkacz avait aggravé la situation et le N.1 belge avait fini la rencontre sur une jambe, s'inclinant 7-5, 6-2, 6-1. Touché au psoas, Goffin avait dû faire l'impasse sur le tournoi de Rosmalen cette semaine. (Belga)