ATP Halle - Le numéro 1 mondial, le Russe Daniil Medvedev, encore en finale, contre Hubert Hurkacz

Le numéro un mondial Daniil Medvedev s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi de tennis ATP 500 sur gazon de Halle en Allemagne, doté de 2.134.520 euros, en disposant de l'Allemand Oscar Otte, 51e mondial, 7-6 (7-3), 6-3 au bout d'une heure et 37 minutes de match.

Medvedev affrontera dimanche le Polonais Hubert Hurkacz, 25 ans, 12e mondial, qui est venu à bout de l'Australien Nick Kyrgios, 27 ans, 65e au classement ATP, 4-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4). Medvedev, qui ne participera pas à Wimbledon (d'où Russes et Biélorusses ont été exclus) a été le premier à perdre son service dans la première manche, mais il est revenu pour s'imposer finalement au tie-break. Face au 51e mondial dans un très bon jour et poussé par le public, le Russe a ensuite justifié son statut en faisant rapidement le break dans la deuxième manche, et en remportant le dernier jeu sans concéder un seul point à son adversaire. Finaliste à l'Open d'Australie en janvier dernier, Medvedev, 26 ans, avait été aussi en finale à Rosmalen la semaine dernière, s'inclinant face au Néerlandais Tim van Rijthoven. Le vainqueur de l'US Open 2021 disputera dimanche sa 25e finale sur le circuit et tentera d'aller chercher un 14e titre pour garnir encore plus son palmarès. Ce serait cependant son premier trophée de l'année. Il a fallu un tie-break dans le set décisif, le deuxième de la partie, pour voir Hubert Hurkacz émerger dans ce duel qui s'est prolongé au-delà des deux heures de jeu (2h04) alors qu'il avait perdu la première manche. Le Polonais, auteur de 27 aces samedi (pour 30 à Kyrgios), tentera d'aller chercher un 4e titre ATP en carrière, le premier cette année, pour sa 5e finale, sa première sur gazon.