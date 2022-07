ATP Hambourg - Lorenzo Musetti se défait de Carlos Alcaraz et remporte son premier tournoi

(Belga) Lorenzo Musetti a remporté le tournoi ATP 500 de Hambourg, joué sur terre battue et doté de 1.770.865 euros, dimanche en Allemagne. L'Italien, 20 ans, s'offre ainsi le premier trophée de sa carrière sur le circuit.

Musetti, 62e mondial, s'est imposé en trois sets 6-4, 6-7 (6), 6-4 contre Carlos Alcaraz, 5e mondial et tête de série N.1. L'Espagnol, qui a sauvé cinq balles de match dans le deuxième set, perd la première de ses six finales. Il avait remporté les cinq précédentes à Umag en 2021 et à Rio de Janeiro, Miami, Barcelone et Madrid cette année.