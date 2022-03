ATP Indian Wells - David Goffin prend la porte dès le premier tour

(Belga) David Goffin a été éliminé au premier tour du tournoi ATP 1000 d'Indian Wells, joué sur surface dure et doté 8.584.055 dollars, vendredi aux Etats-Unis.

Goffin, 71e mondial, s'est incliné en trois sets 4-6, 7-5, 7-6 en 2h45 de match contre l'Australien Jordan Thompson, 78e mondial. Après ses deux victoires en Coupe Davis le week-end dernier face à la Finlande, le N.1 belge subit une quatrième élimination de suite au premier tour. Début février, il avait atteint le deuxième tour au tournoi de Montpellier et les quarts de finale du tournoi de Sydney début janvier. Au deuxième tour, Thompson sera opposé au Bulgare Grigor Dimitrov, 35e mondial et tête de série N.33. Dimitrov remplace Novak Djokovic, N.2 mondial, qui a dû déclarer forfait car il n'est pas vacciné contre le coronavirus et ne peut donc pas se rendre aux États-Unis. (Belga)