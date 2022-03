ATP Indian Wells - Sander Gillé éliminé au premier tour en double

(Belga) Sander Gillé, associé au Néerlandais Matwe Middelkoop, a été éliminé au premier tour du double du tournoi ATP 1000 d'Indian Wells, joué sur surface dure et doté de 8.584.055 dollars, dimanche aux États-Unis.

La paire belgo-néerlandaise s'est inclinée en deux sets 7-6 (7/4), 6-1 au bout d'une heure et 17 minutes de jeu devant le Mexicain Santiago Gonzalez et le Français Edouard Roger-Vasselin. Pour ce tournoi d'Indian Wells, Sander Gillé était privé de son partenaire habituel Joran Vliegen, testé positif au coronavirus le week-end dernier avant le match de la Belgique en Finlande lors des barrages de Coupe Davis. En simple, David Goffin (ATP 71) a lui été éliminé au premier tour après sa défaite en trois sets 4-6, 7-5, 7-6 (7/3) contre l'Australien Jordan Thompson. Chez les dames, Elise Mertens (WTA 23) est qualifiée pour le troisième tour où elle affrontera l'Australienne Daria Saville (WTA 409), issue des qualifications. Alison Van Uytvanck (WTA 58) a été éliminée au deuxième tour par la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20) et Maryna Zanevska a été sortie au premier tour contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 54), ensuite battue par Mertens au 2e tour.