ATP Madrid - Tennis: Zverev rejoint Alcaraz en finale à Madrid

Le N.3 mondial et tenant du trophée Alexander Zverev a rejoint le jeune prodige Carlos Alcaraz (9e) en finale du Masters 1000 de Madrid en battant le N.5 mondial Stefanos Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-2 samedi soir.

Zverev et Tsitsipas ont bouclé leur match à plus d'une heure du matin. Car plus tôt dans la journée, Alcaraz, déjà top 10 avant ses 19 ans fêtés jeudi, a livré un combat marathon et spectaculaire pour renverser le N.1 mondial Novak Djokovic (6-7 (5-7), 7-5, 7-6 (7-5) en 3h35 min). La veille déjà, Zverev avait achevé son quart de finale au-delà de minuit. Le tournoi madrilène, où l'Allemand de 25 ans a été titré deux fois (2018 et 2021), est le Masters 1000 qui lui réussit le mieux (19 victoires pour deux défaites). Il l'a prouvé une nouvelle fois samedi soir en muselant Tsitsipas, pourtant vainqueur à Monte-Carlo pour la deuxième année d'affilée mi-avril et qui n'a cédé que face à Alcaraz à Barcelone, en quarts de finale (4-6, 7-5, 2-6). Zverev s'est imposé sur un revers gagnant, et un ultime break, en un peu moins de deux heures. Il ne lui reste désormais qu'un peu plus de 17 heures pour récupérer avant la finale, prévue à partir de 18h30 dimanche.