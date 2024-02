ATP - Marseille: cinquième titre pour Ugo Humbert, "Monsieur 100%"

"C'est vrai que j'arrive à chaque fois à être super bon en finale. Mentalement, limite je me sens invincible, la sensation est incroyable", a souri le Messin de 25 ans en conférence de presse.

Et de fait, Humbert a vraiment été "super bon" dimanche. "Aujourd'hui, tu m'as complètement dominé", a d'ailleurs reconnu Dimitrov, 13e joueur mondial et ancien N.3 au classement ATP, balayé 6-4, 6-3 en une petite heure et demie.

Peut-être fatigué par le combat de près de trois heures livré samedi en demi-finale face au Russe Karen Khachanov, Dimitrov a sans cesse été mis sous pression par Humbert, confiant, constamment agressif et intouchable sur son service.

"Je suis resté dans des schémas de jeu que je maîtrise bien. Je m'appuyais sur mon service et à un moment, j'ai commencé à mieux lire le sien. Le premier break à 5-4 m'a libéré et je me suis senti encore mieux au deuxième set. J'ai fait une super partie du début à la fin", a raconté Humbert.