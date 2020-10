ATP Masters 1000 de Paris: David Goffin dispensé de premier tour et face à un qualifié au deuxième

(Belga) David Goffin (ATP 14) dispute la semaine prochaine le tournoi de tennis de Paris-Bercy, le 3e et dernier ATP Masters 1000 de l'année doté de 3.901.015 euros. Le N.1 belge a été placé dans le premier quart du tableau. Huitième tête de série, le Liégeois de 29 ans a été dispensé de premier tour comme les autres sept joueurs les mieux classés.

Au 2e tour ce Rolex Masters, Goffin sera opposé à un qualifié. En huitièmes de finale son adversaire pourrait être l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 15/N.9). Au tour suivant, il est possible que Rafael Nadal se présente face à Goffin. L'Espagnol (ATP 2/N.1) rencontrera au 2e tour le vainqueur du match entre Filip Krajinovic (ATP 30) et l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 63). En huitièmes, le récent lauréat de son 13e Roland-Garros pourrait être opposé au Croate Borna Coric (ATP 24). David Goffin, qui a été touché par le Covid-19, reste sur trois éliminations dès son entrée en lice à Rome, Roland-Garros et Anvers. . (Belga)