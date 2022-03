ATP Miami - David Goffin se qualifie pour le deuxième tour

(Belga) David Goffin s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP Masters 1000 de Miami, joué sur surface dure et doté de 8.584.055 dollars, mercredi aux États-Unis.

Goffin, 70e mondial, s'est imposé en deux sets - 6-2, 6-3 - en une heure et 26 minutes face à l'Espagnol Roberto Carballes Baena, 79e mondial. Au deuxième tour, le natif de Rocourt affrontera l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 19), tête de série N.17 et exempté de premier tour. Il s'agira de la cinquième confrontation entre les deux joueurs qui ont chacun remporté deux de leurs quatre précédents duels. Goffin avait remporté la dernière confrontation en 2019 à Tokyo Chez les dames, Flipkens, 315e mondiale, affrontera la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 42) au premier tour plus tard mercredi. Elise Mertens (WTA 24) est exemptée de 1er tour en tant que tête de série N.20. Elle affrontera au deuxième tour la Tchèque Linda Fruhvirtova (WTA 279) qui s'est imposée 6-0, 6-4 face à la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 66). Alison Van Uytvanck (WTA 61), Maryna Zanevska (WTA 68) et Greet Minnen (WTA 81) ont toutes été éliminées au premier tour. (Belga)