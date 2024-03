ATP: à Miami, Monfils sort Thompson et donne rendez-vous à Alcaraz

Le Français Gaël Monfils, qui affiche un niveau prometteur en ce début de saison, a sorti l'Australien Jordan Thompson samedi et affrontera la tête de série N.1, l'Espagnol Carlos Alcaraz, au 3e tour du Masters 1000 de Miami, en Floride.

Face au prodige espagnol de 20 ans, né alors qu'il s'apprêtait déjà à rejoindre le circuit professionnel, Gaël Monfils devra se montrer plus opportuniste que Carballes, lequel n'a converti aucune de ses trois balles de break.

Le Murcien, encore auréolé de son titre à Indian Wells le week-end dernier, a balayé samedi son compatriote Roberto Carballes (N.64) en deux sets et moins d'une heure trente, 6-2, 6-1.

A l'image d'Alcaraz, les autres principales têtes de série n'ont pas tremblé samedi: l'Italien Jannik Sinner, lauréat de l'Open d'Australie et tête de série N.2, a battu en deux sets, 6-3, 6-4, son compatriote Andrea Vavassori, sorti des qualifications.

Et la journée n'a pas non plus été ensoleillée pour les têtes de série américaines puisque Taylor Fritz (N.12) a été surpris par un qualifié, le Brésilien Thiago Wild, 6-3, 6-4, tandis que Tommy Paul (N.13), touché à une cheville, a dû abandonner contre son compatriote Martin Damm Jr. alors qu'il menait un set à zéro (6-4, 1-2).

Francis Tiafoe (N.21) a également dit au revoir au public du "Sunshine State" après sa défaite face à l'Australien Christopher O'Connell (66e mondial), 7-5, 7-6 (7/5).