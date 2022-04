ATP Monte-Carlo - Alejandro Davidovich Fokina pour la première fois en finale d'un Masters 1000

(Belga) Alejandro Davidovich Fokina s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi sur terre battue de Monte-Carlo, doté de 5.415.410 euros. L'Espagnol, 46e mondial, a battu en demi-finales le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 29) en trois sets 6-4, 6-7 (2/7) et 6-3 au terme d'un duel de 2 heures et 44 minutes.

Alejandro Davidovich Fokina, tombeur de Novak Djokovic et de David Goffin aux 2e et 3e tours, aurait pu plier la rencontre plus tôt. Il a en effet servi pour le gain de la partie à 5-4 dans le deuxième set, mais s'est fait breaker par le Bulgare qui est revenu à un set partout. L'Espagnol a repris les commandes dans le troisième set, pour se retrouver à 22 ans pour la première fois en finale d'un tournoi ATP, un Masters 1000 de surcroît. L'Andalou y affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale, qui oppose samedi après-midi le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5), tenant du titre, à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3). (Belga)